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Начальник управления территориальной обороны: никогда ещё не было, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду»

08.07.2021 21:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость. Андрей Матиевич во Дворец Независимости вошел полковником, покинет его генералом.

Начальник управления территориальной обороны: никогда ещё не было, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду»

Но новое количество звездочек на погонах изменит разве что уровень ответственности – станет еще выше. Хотя куда уж: Андрей Иосифович заведует организацией всей территориальной обороны страны. 20 лет назад Президентом было принято решение о создании рода войск, который в случае напряженной ситуации будет созван из военных запаса и наравне с другими будет защищать свой дом.

Начальник управления территориальной обороны: никогда ещё не было, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду»

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Люди, которых мы призываем, военнообязанные, все приходят, никогда еще не было ни одного случая, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду». Их не надо ни в чем убеждать, они четко понимают, что это очень нужное и важное направление. Маленький пример: когда мы привлекали военнообязанных для противодействия подразделениям Вооруженных Сил в Поставском районе, были заряжены лесники, участковые, бабушки, дедушки, и очень много проблем было у наших Вооруженных Сил, потому что работали против них местные военнообязанные, знающие местность, свой район и все остальное.

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Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
 
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