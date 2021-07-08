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Начальник управления территориальной обороны: никогда ещё не было, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость. Андрей Матиевич во Дворец Независимости вошел полковником, покинет его генералом.
Но новое количество звездочек на погонах изменит разве что уровень ответственности – станет еще выше. Хотя куда уж: Андрей Иосифович заведует организацией всей территориальной обороны страны. 20 лет назад Президентом было принято решение о создании рода войск, который в случае напряженной ситуации будет созван из военных запаса и наравне с другими будет защищать свой дом.
Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
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Начальник управления территориальной обороны: никогда ещё не было, чтобы кто-то сказал «я это делать не хочу и не буду»
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
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