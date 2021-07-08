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52. Столько белорусских чиновников попали в санкционный список Кабинета министров Украины
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Теперь этот список будет передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а когда он его поддержит, отправится на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
52 человека
Столько представителей белорусской власти в санкционном списке Кабмина Украины
В документе, кроме прочих, руководство МВД, СК, КГБ и других ведомств Беларуси, главы Конституционного суда и ЦИК, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и старший сын правителя Виктор.
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Теперь этот список будет передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а когда он его поддержит, отправится на подпись президенту...
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