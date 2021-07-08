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Сотрудница МВД о тех, кто не ушёл после протестов: не предадут, не подставят подножку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство из присутствующих свой выбор делали осознанно и не единожды, раз решились на новые ступени образования, по сути подтвердив уверенность в правильности своего пути. Ольга Соколовская, так уж вышло, сегодня единственная женщина в форме в зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Но ее упорству в профессии может позавидовать любой мужчина.
Ольга Соколовская, заместитель начальника отдела организации работы участковых инспекторов милиции МВД:
Стали, наверное, ближе друг к другу и более трепетно начали друг к другу относиться, более уважительно. Самое главное, ты понимаешь, что те, кто остался, это действительно настоящие офицеры, настоящие сотрудники милиции, которые не предадут, не подставят подножку, на которых всегда можно положиться.
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Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
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