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«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

08.07.2021 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Почему в целом тонут люди, даже те, кто хорошо умеет плавать?

«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

Игорь Филиппов, ведущий специалист Республиканского совета ОСВОД:
Начнем с того, что нас ожидает в воде. Есть пляжи, которые сертифицированы. Сертификат выдает не один какой-то орган – коллегиально принимается решение, что вот эта территория может являться пляжем. Там очищено дно, там подготовлен пляж, песок, там есть санитарные зоны.

Елена Кругликова:
Именно поэтому опасно купание в необорудованных местах.

Игорь Филиппов:
На необорудованных может быть что угодно. Там может «упасть» вода и дно оказаться очень рядом. Там может приплыть какое-то бревно или ночью кто-то бросит, скажем, колесо. Человек начнет купаться и травмируется об этот предмет.

«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

Елена Кругликова:
А почему опасны прыжки с высоты? Молодежь сейчас очень любит баловаться такими экстремальными видами.

Игорь Филиппов:
Это в первую очередь травмы позвоночника, а именно шейного отдела, которые приводят к инвалидности очень тяжелой степени. Можно получить и какую-то другую травму в воде при нырянии. У нас в прошлом году был случай, когда при спасательной операции наш спасатель-водолаз нырял за детьми, которые соскользнули с середины, и травмировался об арматуру на дне. Не помог ни гидрокостюм, ни кевларовые вставки.

«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Ну а почему все-таки тонут дети? Далеко они не заплывают. Не всегда, конечно, но под присмотром родителей, алкоголь не употребляют. Что еще является причиной, кроме необорудованных мест для купания?

Игорь Филиппов:
Если мы возьмем маленьких детей, то они, конечно, исследователи, испытатели, им очень интересно, что там дальше, что там глубже и как вообще в воде. Если мы берем детей постарше – это рискованное поведение. Они конкурируют друг с другом: «я должен проплыть дальше, нырнуть глубже, продержаться под водой больше». Отсутствие навыков, поведение в воде ведет к трагедии.

«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

Елена Кругликова:
А по поводу нетрезвого вида?

Игорь Филиппов:
Если человек принял алкоголь – все мы иногда какие-то праздники проводим, иногда в парках, на пляжах, выпиваем. Если принял алкоголь – в воду не заходишь.

«Там может быть что угодно». Чем опасен пляж, необорудованный для купания?

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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