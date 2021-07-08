Важное за 8 июля

Источник материала: Смартпресс

В редакции издания "Наша нiва" прошли обыски . Сайт издания заблокирован по решению Мининформа. Обыски и допросы сотрудников издания проводились по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 293 (массовые беспорядки). Главный редактор "Нашай нiвы" Егор Мартинович и главный редактор журнала "Наша гiсторыя" проходят подозреваемыми по ч.1 ст. 342 УК. Кроме того, прошли обыски в "Брестской газете" и барановичском издании Intex-Press.

Президент Александр Лукашенко заявил, что на Беларусь началась террористическая атака . По его словам, "коллективный Запад продолжает стремиться к установлению своей гегемонии и не отказывается от попыток лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление".



Киев принял решение не покупать электроэнергию с БелАЭС. В Минске считают, что решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии.



Украинское правительство опубликовала перечень белорусских должностных лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции. Всего в списке 52 человека. Среди них глава НОК Беларуси и старший сын президента Виктор Лукашенко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава ЦИК Лидия Ермошина, председатель КГБ Иван Тертель, руководитель МВД Иван Кубраков, глава администрации президента Игорь Сергиенко.



Валерий Иванов, возглавлявший Белкоопсоюз, назначен управляющим делами президента. Ранее должность управделами занимал Виктор Шейман, попавший под санкции ЕС. Он ушел в отставку в начале июня.



Скверы, парки, стадионы, площадки у ДК. Разбирались , где сейчас разрешается людям выражать свою гражданскую позицию.