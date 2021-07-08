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Можно даже порисовать на белой машине. Как в Беларуси отпразднуют 85-летие ГАИ

08.07.2021 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современный автопарк, скоростное маневрирование и многочисленные интерактивы для детей. 10 июля в честь своего 85-летия большой праздник для белорусов подготовила Госавтоинспекция МВД. Калейдоскоп развлекательных зон для всей семьи ждет каждый регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно даже порисовать на белой машине. Как в Беларуси отпразднуют 85-летие ГАИ

Демонстрация служебных мотоциклов и машин. Фотозоны и конкурсы. Площадки по безопасности дорожного движения расположатся по всей стране. Например, в Минске оборудуют автогородок. Малыши покатаются на электромобилях. Желающим порисовать специальной краской предоставят белое авто. Можно будет побыть парашютистом и даже подняться на высоту.

Можно даже порисовать на белой машине. Как в Беларуси отпразднуют 85-летие ГАИ

В Гродно и Витебске, помимо выставок и игр, ожидаются шоу барабанщиков, показательное выступление оркестра МЧС. В Брестской области образовательные зоны дополнят выступления военнослужащих и кинологов. Гомельчанам покажут транспорт будущего, угостят солдатской кашей, проверят знание правил дорожного движения, а знатокам вручат права для управления велосипедом.

Можно даже порисовать на белой машине. Как в Беларуси отпразднуют 85-летие ГАИ

К празднику подключатся также в Александрии и в Молодечно. «День открытых дорог» объединит всех в четыре часа дня. Прямая трансляция праздника из областных центров начнется на большом экране. Субботний вечер украсит музыкальная шоу-программа.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Современный автопарк, скоростное маневрирование и многочисленные интерактивы для детей. 10 июля в честь своего 85-летия большой праздник для...
 
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