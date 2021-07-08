Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдона

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился полуфинал главного травяного теннисного турнира, Уимблдона, в котором принимала участие наша Арина Соболенко. Белоруске противостояла чешка Каролина Плишкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, пробиться в решающий матч Арине не удалось. Белоруска выиграла первый сет со счетом 7:5, но две оставшиеся партии остались за соперницей из Чехии – 6:4, 6:4. Напомним, Соболенко играла в полуфинале турнира «Большого шлема» впервые в карьере.