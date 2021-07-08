ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдона

08.07.2021 22:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился полуфинал главного травяного теннисного турнира, Уимблдона, в котором принимала участие наша Арина Соболенко. Белоруске противостояла чешка Каролина Плишкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К сожалению, пробиться в решающий матч Арине не удалось. Белоруска выиграла первый сет со счетом 7:5, но две оставшиеся партии остались за соперницей из Чехии – 6:4, 6:4. Напомним, Соболенко играла в полуфинале турнира «Большого шлема» впервые в карьере. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершился полуфинал главного травяного теннисного турнира, Уимблдона, в котором принимала участие наша Арина Соболенко. Белоруске...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуска пячэ пернікі з Пагоняй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by