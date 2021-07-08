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Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Источник материала: СТВ
Новости России. В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Траурная церемония состоялась в Центральном доме кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он сыграл более чем в 100 кинокартинах, но любовь миллионов снискал как режиссер самых глубоких, душевных и проникновенных кинолент. Всемирную славу ему принесла любимая многими «Москва слезам не верит». За создание этого фильма Меньшов был удостоен премии «Оскар».
Имя артиста навсегда вписано в историю кинематографа. Он занял прочное место в сердцах многих людей, которые пришли проводить режиссера в последний путь долгими овациями.
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Новости России. В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Траурная церемония состоялась в Центральном доме кинематографистов, сообщили в программе Новости «24...
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