Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве простились с Владимиром Меньшовым. Траурная церемония состоялась в Центральном доме кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Он сыграл более чем в 100 кинокартинах, но любовь миллионов снискал как режиссер самых глубоких, душевных и проникновенных кинолент. Всемирную славу ему принесла любимая многими «Москва слезам не верит». За создание этого фильма Меньшов был удостоен премии «Оскар».





Имя артиста навсегда вписано в историю кинематографа. Он занял прочное место в сердцах многих людей, которые пришли проводить режиссера в последний путь долгими овациями.

Похоронили Меньшова на Новодевичьем кладбище.





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