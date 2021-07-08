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Крал пьяным, вещи продавал. Мужчину, которого обвиняют в хищении иконы, задержали в Брестской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о серии краж в Брестском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суд вынесет приговор 43-летнему жителю агрогородка Знаменка. Как выяснилось, мужчина причастен к ряду правонарушений. Самым громким делом стало похищение иконы «Христос Вседержитель» (ущерб составил более 340 рублей). Во время допроса мужчина признал вину. Следователи выяснили, что зачастую задержанный совершал налеты, будучи пьяным, украденные вещи продавал.
Евгений Латышев, заместитель начальника следственного отделения Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси:
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Крал пьяным, вещи продавал. Мужчину, которого обвиняют в хищении иконы, задержали в Брестской области
Новости Беларуси. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о серии краж в Брестском районе, сообщили в...
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