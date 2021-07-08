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«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

08.07.2021 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Земельные отношения, членские взносы и вопросы управления. Работу садоводческих товариществ и условия их существования обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

Депутаты поддерживают разработку изменений в проект указа. В заседании круглого стола участвовали парламентарии, представители Администрации Президента, а также руководство ведомств и крупных садоводческих товариществ столицы и регионов. Совершенствование законодательства назрело уже давно.

«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

8 июля рассматривали вопросы перевода садовых домиков в жилые дома. Заинтересованность отдельных товариществ – быть частью населенных пунктов и выход из членства, так называемое индивидуальное садоводство. Возможным оно будет при обязательном возмещении затрат в участии в общем имуществе товарищества. 

«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Министерство экономики выступило с инициативой в проекте указа, который был размещен на общественном обсуждении. Проект указа вызвал много вопросов, много заинтересованности граждан к нашим инициативам, к нашим новшествам. Я скажу, что у нас почти 5000 садовых товариществ и около 400 тысяч владельцев участков. 

«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:
Сегодня мы хотим этими новациями дать импульс изменению в законодательстве о деятельности садовых товариществ. Потому что в дальнейшем те поверхностные изменения, которые мы пытаемся, в том числе в нормативных документах о деятельности садовых товариществ решить, не решат коренные вопросы. Мы знаем сегодня, что достаточно много проблемных вопросов. Пласт вопросов и в проведении собраний, и в членских взносах, и в управлении садовыми товариществами. Эти все моменты мы будем стараться в конечном итоге отрегулировать в последующих нормативных документах. 

«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?

Опираясь на опыт России и Казахстана, депутаты рассматривают введение в законодательство дополнительных стандартов и административных процедур, которые в перспективе улучшат правовые земельные отношения в стране.

 
 
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Новости Беларуси. Земельные отношения, членские взносы и вопросы управления. Работу садоводческих товариществ и условия их существования обсудили в Палате...
 
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