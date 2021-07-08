|
«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Земельные отношения, членские взносы и вопросы управления. Работу садоводческих товариществ и условия их существования обсудили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутаты поддерживают разработку изменений в проект указа. В заседании круглого стола участвовали парламентарии, представители Администрации Президента, а также руководство ведомств и крупных садоводческих товариществ столицы и регионов. Совершенствование законодательства назрело уже давно.
8 июля рассматривали вопросы перевода садовых домиков в жилые дома. Заинтересованность отдельных товариществ – быть частью населенных пунктов и выход из членства, так называемое индивидуальное садоводство. Возможным оно будет при обязательном возмещении затрат в участии в общем имуществе товарищества.
Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:
Опираясь на опыт России и Казахстана, депутаты рассматривают введение в законодательство дополнительных стандартов и административных процедур, которые в перспективе улучшат правовые земельные отношения в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У нас почти 5 тысяч садовых товариществ». Какие изменения в законодательстве коснутся владельцев участков?
Новости Беларуси. Земельные отношения, членские взносы и вопросы управления. Работу садоводческих товариществ и условия их существования обсудили в Палате...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)