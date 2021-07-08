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КГБ: в Беларуси проводится "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц"
08.07.2021 22:15 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что в стране идет "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц".
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники, их личности (подписанных на ряд телеграм-каналов - Смартпресс) установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц ", - заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его словам, проводятся неотложные следственные действия и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступлений. "Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность", - сказал он.
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Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что в стране идет "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". "В...
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