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Инвестиции с отдачей: в Орше прошло заседание президиума правительства Беларуси
08.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Власти Беларуси вложили в развитие Оршанского района свыше полумиллиарда долларов. Как они работают, обсудили сегодня на выездном заседании президиума правительства, передает «МИР 24».
А перед этим премьер-министр республики Роман Головченко посетил ключевые предприятия региона. Инструментальный завод, где проходит масштабная модернизация. Вскоре туда придут современные немецкие станки, которые позволят основать в Беларуси производство оборудования мирового класса. Еще одна остановка на молочной ферме. Открыли ее неделю назад. По сути, это целый роботизированный комплекс на две тысячи голов с новыми для страны технологиями.
«Сегодня мы больше обсуждали вопросы, как вернуть инвестиции, уложиться в параметры бизнес-планов, потому что вложены большие деньги в этот проект, и отдача ожидается такая же. Я высказал настороженность по поводу подготовки кадров, соблюдения технологий», – отметил Головченко.
План развития Орши рассчитан на ближайшие два года. Ее опыт уже начали внедрять в других регионах Беларуси.
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Премьер-министр республики Роман Головченко также посетил ключевые предприятия региона.
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