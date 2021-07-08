Инвестиции с отдачей: в Орше прошло заседание президиума правительства Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Беларуси вложили в развитие Оршанского района свыше полумиллиарда долларов. Как они работают, обсудили сегодня на выездном заседании президиума правительства, передает «МИР 24».

А перед этим премьер-министр республики Роман Головченко посетил ключевые предприятия региона. Инструментальный завод, где проходит масштабная модернизация. Вскоре туда придут современные немецкие станки, которые позволят основать в Беларуси производство оборудования мирового класса. Еще одна остановка на молочной ферме. Открыли ее неделю назад. По сути, это целый роботизированный комплекс на две тысячи голов с новыми для страны технологиями.

«Сегодня мы больше обсуждали вопросы, как вернуть инвестиции, уложиться в параметры бизнес-планов, потому что вложены большие деньги в этот проект, и отдача ожидается такая же. Я высказал настороженность по поводу подготовки кадров, соблюдения технологий», – отметил Головченко.

План развития Орши рассчитан на ближайшие два года. Ее опыт уже начали внедрять в других регионах Беларуси.