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В КГБ заявили о широкомасштабной операции по «зачистке от радикально настроенных лиц»
Источник материала: Навiны
В Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.
«В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц», — сказал замначальника управления.
Он добавил, что силовиками проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия: обыски, задержания, в результате которых «каждого проверят на причастность к преступлениям».
«Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому Указу президента понесут ответственность», — заключил Бычек.
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В Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель начальника следственного...
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