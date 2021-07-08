|
Президент Беларуси: подняли так высоко планку действий по защите отечества, что удерживать её будет непросто
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вручение благодарственных листов и генеральских погон – традиционная церемония, однако в эти неспокойные для страны времена она приобретает особую значимость.
Церемонии чествования людей в погонах всегда особенно шумные – звон медалей на парадных кителях, кажется, заглушает даже оркестр. Но за несколько минут до момента, как в зал войдет глава государства, выпускники военных вузов, независимо от званий (а здесь сегодня от старших лейтенантов до пока полковников), застывают в волнении.
– Здравствуйте, товарищи офицеры!
Встречей государственной важности, не меньше, назвал эту церемонию главнокомандующий. И в мирные-то времена офицерский корпус – опора государства, что говорить о ситуациях, когда война, пусть и гибридная, в самом разгаре.
Читайте также:
Но прежде чем противостояние перейдет в стадию вооруженного конфликта, такова специфика нынешних войн, будут бить по сознанию людей, сеять рознь и раскол. Хаос – благодатная почва для более решительных действий, вплоть до военной интервенции под ширмой «помощи» якобы потерявшему путь населению. Таких примеров в мировой истории, к сожалению, предостаточно. В том числе от этих людей зависит, не пополнит ли Беларусь список сломленных таким образом государств. Подполковник Рубец, например, будет защищать идеологические рубежи.
Сергей Рубец, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии:
Конечно, в своей борьбе белорусы не одни, как минимум у нас есть союзники. Армия России – одна из сильнейших в мире, их боевой и не только опыт полезен белорусам. Надо сказать, им союзники охотно делятся. Кстати, сегодня чествовали и тех наших военных, которые прошли обучение в российских военных вузах. Такой «обмен» студентами – важнейший вклад в слаженность работы армий двух стран, не менее важный, чем регулярные совместные учения. Кстати, «Запад-2021» пройдет уже в сентябре.
Читайте также:
Безусловно, новые знания помогут продвинуться выпускникам по карьерной лестнице. А стимул возникает сам собой, когда видишь, как главнокомандующий вручает генеральские погоны. Военные, пограничники, милиционеры, сотрудники МЧС, таможни и спецслужб – 8 июля во Дворце Независимости 55 представителей ведомств, ответственных за поддержание безопасности в нашей стране. И, обращаясь к ним уже в неформальной обстановке, Президент обращается к каждому, кто носит погоны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Независимо от количества звезд на погонах и выслуги лет, офицеры – особая каста. Люди чести и долга, люди верности профессии. На них равняются, их приводят в пример, к ним предъявляют особые требования. От них ожидают большего. И в них уж точно не хотелось бы разочаровываться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси: подняли так высоко планку действий по защите отечества, что удерживать её будет непросто
Новости Беларуси. Офицерский корпус – опора безопасности государства. Об этом заявил 8 июля Александр Лукашенко во время чествования выпускников военных вузов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)