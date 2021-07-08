«Позорище». Какие ассоциации вызывают у Азарёнка фамилии оппонентов?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы « Марков. Ничего личного » на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Феллини сделал нарицательной фамилию Папарацци. Советский Союз героизировал фамилию Стаханов. В нынешнее время оно выбрало вас. Азаренок. Этой фамилии оппоненты пытаются придать сознательно негативный оттенок. Если не стесняться, разберем несколько фамилий оппозиционных. Даже я не назову их оппозицией, беглых. Из слов, которые ассоциируются с ними. Допустим, Карач – безумие.

Откуда Азарёнок берет песни для своих программ? Рассказал он сам





Григорий Азаренок, СТВ:

Полностью сумасшедшая, да.

Марат Марков:

Тихановская?

Григорий Азаренок:

Очень жалкое существо.

Марат Марков:

Вячорка?

Григорий Азаренок:

Интриган.

Азаренок о хейтерах: «Им же Мотолько составляет тексты!»

Марат Марков:

Мотолько?

Григорий Азаренок:

***





Марат Марков:

Левчук?

Григорий Азаренок:

Легкость души и мозга необыкновенная.

Марат Марков:

Путило?

Григорий Азаренок:

Позорник.

Марат Марков:

Мне нравится с вами формат максимального получения информации в сжатый хронометраж.