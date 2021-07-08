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Азарёнок о хейтерах: «Им же Мотолько составляет тексты!»

08.07.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Вы тогда пошутили, что если Степа напишет: «Гриша, Гриша клеем дышит»?

Азарёнок о хейтерах: «Им же Мотолько составляет тексты!»

Григорий Азаренок, СТВ:
Это было чуть позже, когда вышло про «глубинное государство». Они это попытались высмеять. У них удивительное сознание. Если он пишет им заготовку, мне приходит сто таких сообщений.

Марат Марков:
Одинаковых?

Григорий Азаренок:
Одинаковых абсолютно.

Марат Марков:
Они даже похейтить не могут по-своему?

Григорий Азаренок:
Да. Когда они троллили Международную федерацию хоккея, рекламные агентства западные и так далее, им же Мотолько составляет тексты, они же сами даже сообразить ничего не могут, на английский перевести.

Марат Марков:
Скажите честно, у кого-нибудь получилось размазать вас по-достоевски?

Григорий Азаренок:
Я когда еще делал ролики на YouTube, я попросил: «Что вы мне все одинаковые обзывательства? Давайте, у кого будет оригинальное, я вам подарю книгу. Объявляю конкурс». Ни одного еще не пришло.

Азарёнок о хейтерах: «Им же Мотолько составляет тексты!»

Марат Марков:
Книга пока в целости?

Григорий Азаренок:
Да.

Марат Марков:
А какая хоть книга?

Григорий Азаренок:
О, я бы что-нибудь подобрал, у меня есть полное собрание сочинений Ленина. Им же надо изучать революционную борьбу, революционную ситуацию, что такое «шаг вперед – два шага назад», «низы не могут, верхи не хотят». Они же ничего этого не знают, поэтому им надо с этим всем ознакомиться. Но, конечно, будет тяжело.

 
 
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
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