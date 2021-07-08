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Откуда Азарёнок берёт песни для своих программ? Рассказал он сам

08.07.2021 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
От бессилия как раз начинают уличать вас в плагиате – плагиате собственного отца. Мол, он оригинал, а вы – фальшивка с СТВ. Так я видел, по крайней мере. Скажите откровенно, отец когда-нибудь редактировал ваши тексты?

Откуда Азарёнок берёт песни для своих программ? Рассказал он сам

Григорий Азаренок, СТВ:
Тексты нет, он иногда подсказывал песни.

Марат Марков:
Это один из вопросов, который я хотел задать. Откуда эти песни в конце «Иуд»? Я их никогда не слышал.

Григорий Азаренок:
Это то, что я слушаю всегда. Да, я слушаю таких исполнителей: Михаил Ножкин, Высоцкий, Николай Емелин с боевыми песнями про милицию нашу, люблю ставить. Я действительно сам это слушаю, причем в абсолютно разных жанрах в разных настроениях: от блатняка до церковной музыки Жанны Бичевской. А песню «Накажи их, Боже, накажи» Михаила Ножкина с самого утра услышал мой отец, он скачал (там много песен) на диск, слушал и такой: «Иди, послушай». Я загорелся: ну все, сегодня это будет.

Откуда Азарёнок берёт песни для своих программ? Рассказал он сам

Марат Марков:
По сути, под песню вы и сделали?

Григорий Азаренок:
Да. Потом она прогремела. Когда нас «прокатили» с «Евровидением», предложил: давайте, может, им это отправим, может, им это понравится?

Марат Марков:
Ну да, в качестве оригинальной композиции.

 
 
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
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