ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За что Григорий Азарёнок получил несколько административок?

08.07.2021 23:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Правда ли, что у вас у самого есть административные взыскания?

Григорий Азаренок, СТВ:
Да. Опять же, Гоголь писал: «Какой русский не любит быстрой езды», а я перефразирую: какой студент не любит проехать две остановки бесплатно? Эти пять или шесть административок за безбилетный проезд кочуют из папки в папку.

За что Григорий Азарёнок получил несколько административок?

Марат Марков:
Со студенческих лет?

Григорий Азаренок:
Да. Мне так всегда смешно: то ли награда была, то ли в армию брали, еще что-то, вроде уже солидный человек, телеведущий, еще что-то. И смотрят: пять административок за безбилетный проезд. Все так смеются. Я говорю: ну, виноват я, «Минсктрансу» все компенсировал, все штрафы заплатил. Почему я попадался? Потому что надо вовремя выскочить, когда ты студент, а я зачитаюсь в книжку и все. Потом поднимаю глаза – ваш билетик, пожалуйста.

Читайте также:

«Статкевич был в довольно плохом состоянии». Григорий Азаренок впервые рассказал эту историю

«Плюнет и скажет: я не пойду завтра на работу». Азаренок объяснил жесткие высказывания в эфире

«Позорище». Какие ассоциации вызывают у Азаренка фамилии оппонентов? 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зьняволеньне супрацоўнікаў «Нашай нівы», ператрусы па ўсёй краіне. Найважнейшае за 8 ліпеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by