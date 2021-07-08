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«Вот эту всю публику я ненавижу». О ком и почему так отзывается Азарёнок?

08.07.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Раз уж феномен Азаренка случился в 2020 году, давайте его и препарируем. Понимаю, можно плеваться, слыша вашу фамилию, можно падать ниц, но равнодушных точно нет, по крайней мере из тех, кто смотрит вашу программу. Мне очень понравился ваш тонкий троллинг моего интервью с Протасевичем, где он назвал вас одиозным, и вы написали: «В смысле Азаренок одиозный?» Но если не одиозный, то как вы сами себя охарактеризуете?

«Вот эту всю публику я ненавижу». О ком и почему так отзывается Азарёнок?

Григорий Азаренок:
Я честно признаюсь, вот эту всю публику я ненавижу, просто ненавижу, уже даже можно сказать физически.

Марат Марков:
Это очень сильный посыл.

Григорий Азаренок:
Потому что они меня сопровождают всю жизнь. Я уже в интервью, по-моему, Владимиру Соловьеву рассказывал, что они обещали моей головой поиграть в футбол еще в 1995 году, когда отец выпустил фильм «Ненависть: Дети лжи».

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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
 
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