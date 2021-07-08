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«Вы человек верующий?» Азарёнок рассказал, почему простил женщину, которая в толпе дала ему пощёчину

08.07.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Один из ваших первых стендапов на ТВ, насколько я помню, был в стихах и о православных ценностях. Вы верующий человек?

Григорий Азаренок, СТВ:
Да.

Марат Марков:
Верующим людям завещано прощать. Вы переводчика в суде, эту даму, поэтому простили?

«Вы человек верующий?» Азарёнок рассказал, почему простил женщину, которая в толпе дала ему пощёчину

Григорий Азаренок:
Люби врагов своих, бейся с врагами отечества и ненавидь врагов Господа Бога. Это сказал святой православный митрополит Филарет Московский. Ольга Калацкая – это враг свой, она лично ко мне подошла, дала пощечину. У меня претензий нет. Бейся с врагами отечества, ненавидь врагов Господа Бога. А у наших змагаров все смешалось.

Марат Марков:
Вы попросили ее не привлекать к уголовной ответственности. Чтобы не давать реального срока.

Григорий Азаренок:
Да, Следственный комитет сработал, потому что было правонарушение. Я вот хочу отрефлексировать, хотя я ей писал. Она рассказывала, что случайно на могілкі ходила, пришла, абразілась, потому что я что-то не то спрашиваю. Подошла и дала по уху, поты яшчэ адну. Между первым и вторым эпизодами было 40 минут. Это надо было 40 минут ходить вместе с передвигающейся колонной и абражацца. Ну, понятно. Знаете, интеллигенция она, за нее ПЕН-центр американский вступился. Подойти в лицо: «Азаренок? – Да. – Я тебя ненавижу», – и пощечину. Все, вопросов нет. Сзади, со спины ткнуть, повернулся, ударила, убежала за всех.

Марат Марков:
А вы жалели о своем поступке?

«Вы человек верующий?» Азарёнок рассказал, почему простил женщину, которая в толпе дала ему пощёчину

Григорий Азаренок:
Была первая эмоциональная реакция, когда она в суде передо мной извинялась, встала еще: «Извините». Хотя я сказал на первом еще заседании, что я никаких претензий не имею, не писал заявление. Написал потом «не привлекать к уголовной ответственности в связи с матерью и с тем, что я не имею претензий». У меня еще судья спрашивал: «Вы говорите, что примирились? Примирение с двух сторон?» Я говорю – да. И она уже потом попросила у меня прощения, на второе заседание я уже не приезжал. И я вижу на TUT.BY, по-моему: он это заслужил, так мечтал сделать каждый, я исполнила мечту миллионов. У меня первая реакция была – я немножко выругался матом, потом сходил, покурил, и все прошло.

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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
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