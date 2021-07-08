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«Нечего тут геройствовать». Было ли страшно Григорию Азарёнку на митингах в августе 2020-го?

08.07.2021 23:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Вам сейчас 25 лет?

Григорий Азаренок, СТВ:
Да.

«Нечего тут геройствовать». Было ли страшно Григорию Азарёнку на митингах в августе 2020-го?

Марат Марков:
Вам когда-нибудь было страшно выходить на митинги?

Григорий Азаренок:
А чего геройствовать? 9-го числа, когда я приехал, по-моему, здесь были вы и руководители других телеканалов. И видели это состояние, в котором приехала моя съемочная группа. Это было страшно, нечего геройствовать и говорить, что ничего не страшно. Когда подбегают обдубашенные, пьяные и говорят «пошли в драку», когда вокруг вакханалия, когда в милиционеров летят фейерверки. И в один момент, самое было жуткое, когда – знаменитая история, ОМОН изначально не предполагал, что будет такое, не так экипирован был, они были в обычных своих куртках – уже я потом узнал, командир ОМОНа дал приказ передислоцироваться, переодеться, щиты и так далее. Держать участок оставалось несколько цепочек. И этих огромная толпа. Я звонил (я был на связи с руководителем, с Кириллом Владимировичем) и говорил: все, их больше, их ничто уже не сдержит. Потом увидел толпу, бегущую со стороны Немиги, а там шла цепочка внутренних войск. И они так их погнали… Они были уже экипированы нормально и делали свою работу качественно. Я сам от них убегал очень серьезно, потому что ребята работали. Но я был очень рад их увидеть. А там уже бойцы ОМОНа тоже подтянулись и разгромили эту всю попытку блицкрига.

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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
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