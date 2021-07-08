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«Для меня момент ковида был определяющий». Как Азарёнок относится к Президенту Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Григорий Азаренок, СТВ:
Но для меня момент COVID был определяющим, потому что я видел, какой страшный мировой накал. Сильнее, чем сейчас политический. Там от порноактеров до президентов – все склонились, все поклонились этому маразму, этим локдаунам, закрытиям. Только один Президент сказал, что я свой народ, здоровье своего народа и свою экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр, которые вы устроили (передел человечества), не буду. И второй был момент храма на Пасху. Даже в России, даже на Афоне их закрыли – оплот православия. Беларусь была единственным островом, где люди могли на Пасху пойти в храмы, достойно отметить этот праздник. Это исторические поступки, значение которых видно. Это как стояние при Фермопилах, если исторически брать. 300 человек, 300 спартанцев выдерживают огромный натиск Персидской империи, и Греция впоследствии побеждает в этой войне. Это поступки, которые достойны «Одиссеи», «Илиады», «Тихого дона». Такие личности достойны таких произведений – масштабных, эпических, сильных.
Марат Марков:
Григорий Азаренок:
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
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