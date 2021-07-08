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«Для меня момент ковида был определяющий». Как Азарёнок относится к Президенту Беларуси?

08.07.2021 23:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Александр Лукашенко Президент с 1994 года, с июля. Вы родились в 1995-м, в октябре. Вы идеальный кандидат на персонажа документального фильма о ровесниках президентства, президентского срока. Сами говорите, что смотрели интервью с Протасевичем. Меня после интервью спрашивали, как я мог так жестко задавать вопросы бедному мальчику Протасевичу. Тогда вопрос его ровеснику, он родился в мае 1995-го, вы в октябре. Предельно мягко постараюсь задать этот вопрос. Другого Президента вы не знали, а насколько хорошо узнали этого и почему он так устраивает вас и не устраивает некоторых ваших ровесников?

«Для меня момент ковида был определяющий». Как Азарёнок относится к Президенту Беларуси?

Григорий Азаренок, СТВ:
Что касается моего восприятия Президента Лукашенко, я часто говорю это в программах, меня за это критикуют, потому что я не стесняюсь в выражениях, но уже благожелательных, по отношению к нему. Я объясню почему. Я вижу, что сегодня это самый сильный политический лидер на европейском континенте. Я плохо знаю личность Си Цзиньпина, я не могу об этом судить или о каких-то других таких сильных лидерах. Я всегда это знал, даже в самом детстве, со школы за Бацьку на уроках истории спорил.

Но для меня момент COVID был определяющим, потому что я видел, какой страшный мировой накал. Сильнее, чем сейчас политический. Там от порноактеров до президентов – все склонились, все поклонились этому маразму, этим локдаунам, закрытиям. Только один Президент сказал, что я свой народ, здоровье своего народа и свою экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр, которые вы устроили (передел человечества), не буду. И второй был момент храма на Пасху. Даже в России, даже на Афоне их закрыли – оплот православия. Беларусь была единственным островом, где люди могли на Пасху пойти в храмы, достойно отметить этот праздник. Это исторические поступки, значение которых видно. Это как стояние при Фермопилах, если исторически брать. 300 человек, 300 спартанцев выдерживают огромный натиск Персидской империи, и Греция впоследствии побеждает в этой войне. Это поступки, которые достойны «Одиссеи», «Илиады», «Тихого дона». Такие личности достойны таких произведений – масштабных, эпических, сильных.

«Для меня момент ковида был определяющий». Как Азарёнок относится к Президенту Беларуси?

Марат Марков:
Почему ваши ровесники этого не понимают? Не все, но есть такие.

Григорий Азаренок:
Потому что они это не читали. Они единственно, что читали… Что сейчас модно? Брэдбери? Можно по-разному относиться, но это легкое чтиво, скажем так, – современные авторы, которых они любят. Они вообще сейчас очень любят психологию читать какую-то.

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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
 
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