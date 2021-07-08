ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

08.07.2021 23:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

В Орше 8 июля прошло выездное заседание Президиума Совета Министров по реализации программы развития региона до 2023 года. Району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые должны стимулировать развитие во всех сферах деятельности. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

Не все отрасли показали успешные результаты. В промышленности проекты финансово емкие, не осваиваются в полном объеме средства. В АПК и лесном хозяйстве основные мероприятия идут с отставанием по срокам. Тем не менее в целом программа осуществляется успешно – за два года более 80 % запланированных мероприятий осуществлены. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это на самом деле пилотный проект для республики, в рамках него отрабатывалось взаимодействие республиканских и местных органов власти по ускоренному, комплексному развитию территории. То есть не делили, как обычно, кто за что отвечает – республиканские министерства отвечают за предприятия республиканского подчинения, местная власть отвечает за предприятия коммунальной формы собственности.

Должен быть кумулятивный эффект – это основная задача этого пилота, который потом должен использоваться и уже используется для других регионов республики. Сегодня освоен 1 миллиард 400 миллионов рублей, за истекший период с момента реализации программы. Сейчас главная задача – чтобы эти инвестиции давали результат. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

Участники выездного заседания обсудили проблемные моменты и возможную корректировку программы. При этом отметили, что эти изменения не должны коснуться первоначальных временных рамок и финансовых объемов. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вот эту всю публику я ненавижу». О ком и почему так отзывается Азарёнок?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by