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«У меня флешбэки, я поражался». Что читал Азарёнок в метро, когда его сфотографировали, и какие книги советует?

09.07.2021 06:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Совсем недавно был ролик, где вы стоите на перроне и читаете книгу.

Григорий Азаренок, СТВ:
Да. Сказали, что я спрятался.

«У меня флешбэки, я поражался». Что читал Азарёнок в метро, когда его сфотографировали, и какие книги советует?

Марат Марков:
Вы просто не заметили девочек, которые пытались перед вами прыгать.

Григорий Азаренок:
Да, я читал.

Марат Марков:
Но ведь у вас была библиотека в 3000 томов?

Григорий Азаренок:
Да, она есть.

Марат Марков:
А что читали вы из этой библиотеки?

Григорий Азаренок:
Эта была не из этой библиотеки, а из президентской. Отец взял в президентской библиотеке роман «Кумач надорванный» Игоря Бойкова про конец перестройки. И вот этот роман я читал, у меня флешбэки, я поражался – все то же самое. Перестройка, митинги, орут, выдавливают неугодных людей из толп. Предательство элит – слава богу, у нас не было этого эпизода, ведь тогда было бы все по-другому. Как разрушается страна – эта разруха, есть там и любовная линия. Всем зрителям рекомендую, найдите, почитайте. Хороший писатель такой.

«У меня флешбэки, я поражался». Что читал Азарёнок в метро, когда его сфотографировали, и какие книги советует?

Марат Марков:
Какие книги помогли становлению вашей личности?

Григорий Азаренок:
Тут можно много вспоминать, но первое, что мне приходит в голову, – Гоголь, «Выбранные места из переписки с друзьями». За эту книгу его объявили сумасшедшим. Сказали: «Ну, все, был великий Гоголь, стал сумасшедшим, ударился в религию». Там эти знаменитые фразы: нужно проехаться по России. Недавно Президент говорил: вы проедьтесь по Беларуси, посмотрите наши леса, поля, дома, этих людей простых, тогда вы все поймете о позиции нашего Президента и нашего государства. Там примерно с такими мыслями Гоголь выступал, много обращался к интеллигенции, к власти того времени. У него спрашивали: как жить? Любили в XIX веке такое. И он составил такой том. Его тут же объявили мракобесом, сумасшедшим, как мне в дипломной работе написали – обскурантизм, еще что-то.

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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
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