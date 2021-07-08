ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КГБ сообщил о «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц»

09.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси проходит полномасштабная операция по установлению лиц, состоящих в «деструктивных чатах». Работает весь силовой блок страны. Такая информация прозвучала в эфире «Беларусь 1», сообщает Zerkalo.io.

КГБ сообщил о «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц»

Скриншот видео

В сюжете звучит название чатов — ОГСБ, ОГС, «Буслы летят». Утверждается, что там осуществлялся подбор и вербовка «молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, участники этих телеграм-чатов деанонимизированы, их личности установлены. В настоящий момент осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, — заявил в сюжете замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, сейчас проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, проверяется причастность каждого участника к совершению преступлений.

— Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность, — добавил Бычек.

В сюжете также звучит, что подбором и отбором кадров занимались «зарубежные кураторы».

Напомним, 2 июля Лукашенко заявил, что в стране закончили «масштабную антитеррористическую операцию» и пообещал позже рассказать все подробности.

Он также добавил, что претензии будут предъявлены «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии… но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проходит полномасштабная операция по установлению лиц, состоящих в «деструктивных чатах». Работает весь силовой блок страны. Такая информация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зьняволеньне супрацоўнікаў «Нашай нівы», ператрусы па ўсёй краіне. Найважнейшае за 8 ліпеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by