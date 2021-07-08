КГБ сообщил о «широкомасштабной операции по зачистке от радикально настроенных лиц»

Источник материала: Салiдарнасць

В Беларуси проходит полномасштабная операция по установлению лиц, состоящих в «деструктивных чатах». Работает весь силовой блок страны. Такая информация прозвучала в эфире «Беларусь 1», сообщает Zerkalo.io .





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В сюжете звучит название чатов — ОГСБ, ОГС, «Буслы летят». Утверждается, что там осуществлялся подбор и вербовка «молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма».

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, участники этих телеграм-чатов деанонимизированы, их личности установлены. В настоящий момент осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, — заявил в сюжете замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, сейчас проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, проверяется причастность каждого участника к совершению преступлений.

— Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента Республики Беларусь понесут ответственность, — добавил Бычек.

В сюжете также звучит, что подбором и отбором кадров занимались «зарубежные кураторы».

Напомним, 2 июля Лукашенко заявил, что в стране закончили «масштабную антитеррористическую операцию» и пообещал позже рассказать все подробности.

Он также добавил, что претензии будут предъявлены «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии… но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии».