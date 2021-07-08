Представитель ЕС: Репрессии против «Нашай Нівы» и других СМИ — полное игнорирование обязательств Беларуси в ООН и ОБСЕ

Представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано отреагировал на ситуацию с изданием «Наша Ніва» и другими белорусскими независимыми СМИ.



Фото: trt.net.tr

«Репрессии против "Нашай Нівы" и других средств массовой информации и журналистов свидетельствуют о продолжении репрессий режима в отношении независимых голосов и полном игнорировании не только свободы выражения взглядов, но и собственных обязательств в ООН и ОБСЕ. Это неприемлемо, плачевно и должно остановиться», — подчеркнул он в «Твиттере».

Как сообщалось, утром 8 июля сайт «Нашай Нівы» перестал открываться. Министерство информации сообщило, что приняло решение о блокировке сайта nn.by «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».

В редакции издания, офисе бухгалтерии и дома у сотрудников прошли обыски. Их проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в Следственном комитете.

«Как стало известно, обыск и допросы сотрудников "Нашай Нівы" проводятся по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), ст. 293 УК (массовые беспорядки), — сообщил телеграм-канал "Нашай Нівы". — Обыски прошли в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редакторов Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович».

Все они задержаны на 72 часа как подозреваемые по уголовному делу.