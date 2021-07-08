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КГБ Беларуси раскрыл подробности очередной «антитеррористической операции»

09.07.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

КГБ Беларуси в эфире белорусского зомбоящика раскрыл подробности очередной «антитеррористической операции», в ходе которой удалось получить «доступ к информации для раскрытия преступлений, совершённых в августе 2020 года».

Утверждается, что о завершении именной этой антитеррористической операции ранее заявил Александр Лукашенко.

Также утверждается, что организация террористических актов и вербовка исполнителей осуществлялась с пользованием ряда радикальных Telegram-каналов ОГСБ, ОГС, "Буслы ляцяць", а у заграничных кураторов была разработана целая программа по подбору и отбору кадров.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий участники деноминированы, их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - сообщил в эфире замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек

"Проводятся неотложные следственные действия … обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний. Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные … понесут ответственность", - добавил он.

Также , в сюжете было сказано, что сейчас проводится "зачистка" деструктивных чатов в Telegram, отрабатываются подписанные на них лица, проходят другие мероприятия по нейтрализации радикальных элементов.

Задействован весь силовой блок страны…

 
 
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КГБ Беларуси в эфире белорусского зомбоящика раскрыл подробности очередной «антитеррористической операции», в ходе которой удалось получить «доступ к...
 
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