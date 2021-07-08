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Кабмин Украины согласовал список санкций в отношении граждан Беларуси - Александра Лукашенко нет. Но есть: Виктор Лукашенко, Тертель, Ермошина, Эйсмонт

09.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинское правительство опубликовала перечень белорусских должностных лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции.

Напомним, накануне кабинет министров Украины согласовал список санкций в отношении ряда граждан Беларуси для последующего его утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Санкции предусматривают запрет въезда в Украину и транзита через нее, а также блокировку активов.


Иван Тертель

Всего в списке 52 человека. Среди них глава НОК Беларуси и старший сын президента Виктор Лукашенко, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены Центризбиркома, председатель КГБ Иван Тертель и его заместители, руководство МВД, в том числе министр Иван Кубраков, экс-руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, глава администрации президента Игорь Сергиенко, министр юстиции Олег Слижевский.

В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Ограничительные меры, предлагается ввести на 3 года.  Принятие санкционного списка связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года "О введении санкций в отношении физических лиц, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию в том числе граждан Украины".
 
 
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Украинское правительство опубликовала перечень белорусских должностных лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции.
 
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