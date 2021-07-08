Отменят ли ЦТ? Чего ждать выпускникам

Централизованное тестирование в Беларуси подошло к финишу. В последний день абитуриенты сдали ЦТ по всемирной истории и теперь лишь ждут результатов.

В этом году поступающие ощутили что называется "на своей шкуре" некоторые изменения тестирования. К примеру, по многим предметам количество заданий.

Стало ли сложнее ЦТ с учетом этого? Можно ли по-прежнему "натыкать" и получить минимальные для поступления 20-30 баллов? Отменят ли централизованное тестирование в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Sputnik ответил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Экзамен с высокой ставкой

Глава РИКЗ поясняет: в этом году, впрочем как и в прежние, абитуриенты не доверяли "теории вероятности" на ЦТ. И правильно делали.

"Когда мы смотрим бланки ответов, видим, что абитуриенты, набирающие даже 20-30 баллов, не "просто тыкают", а добросовестно пытаются решать задания в таком важном испытании в своей жизни. Попытка дается одна, и они ею распоряжаются бережно. Каких-то закономерностей в простановке "галочек" в части А – а случайный выбор правильных ответов возможен только в этой части – мы не отмечаем", – говорит Миксюк.

Возможность хоть сколько-то прилично "натыкать", продолжает он, была на РТ у тех, кто решал его онлайн. Там можно было просматривать какие-то варианты и при многочисленных подходах к испытанию находить закономерности для данного конкретного теста. Однако ЦТ такой возможности не дает.

"Более того, если найденную картинку симметрично поменять, результат становится чуть ли не нулевым. Я об этом тоже в свое время говорил. Поэтому это очень неэффективный и зачастую просто провальный подход", – объясняет собеседник.

Он говорит, что РИКЗ провел определенную работу, изменив в этом году спецификацию тестов по многим предметам.





"Мы планомерно в течение последних лет проводили работу, чтобы вот эту теоретическую вероятность случайного угадывания в части А минимизировать. Поэтому, например, увеличили количество дистракторов выбора ответов: там, где раньше их было 4, сейчас 5. В этом году сократили часть А".

Юрий Миксюк





В результате этих мер, утверждает директор института, говорить даже о 20 случайных баллах не имеет смысла.

"Зачастую результаты ниже 10 (баллов – Sputnik). Это даже ниже всех порогов (при поступлении – Sputnik), которые ныне действуют", – отмечает он.

ЦТ сложнее не стало

Говоря о новой спецификации тестов (напомним, ее изменили в 9 предметах из 11), Юрий Миксюк подчеркивает: сложность заданий при этом не менялась.

"Новую спецификацию, где часть А была значительно уменьшена для ряда предметов, а часть В несколько увеличена, мы предложили на РТ. Мы прослеживали результаты от этапа к этапу и получили подтверждения, что тесты сложнее не стали. Также мы видим и по централизованному тестированию: тесты выполнимы для большинства абитуриентов, есть много хороших и даже абсолютных результатов", – уточнил Миксюк.

По его словам, стобалльников в этом году достаточно "приличное количество": по белорусскому их было 40 человек, по русскому – 65, по обществоведению – 19, по математике – 26, по биологии – 76.

"Мы видим распределение в целом по баллам и можем утверждать, что на ЦТ тесты сложнее не стали. Они не выходят за рамки основного материала учебника, по которым учились нынешние абитуриенты. Тесты хорошо сбалансированы по сложным и легким вопросам и позволяют справедливо и объективно оценить знания как хорошо, так и не очень подготовленных абитуриентов", – пояснил собеседник.

Он также добавил, что в этом году меньше абитуриентов показали нулевой результат. К примеру, математику, на которую записалось больше 32 тысяч человек, на "ноль" сдал всего 21 абитуриент. В прошлом году их было 42. А "ноль" по русскому, куда записалось свыше 50 тысяч поступающих, получили 16 человек.

"Многие думают, что они просто не заполняли бланки. В основном это люди, которые неправильно ответили", – констатировал Юрий Миксюк.

Никаких оправданий

Нынешняя кампания по сдаче ЦТ, продолжает руководитель РИКЗ, прошла спокойно. И каких-то неожиданностей, как это было в прошлом году, не было.

"Тогда мы были вынуждены массовые испытания – по русскому языку и математике – поделить на два дня, поскольку в связи с новыми эпидтребованиями нам не хватало аудиторий. Да и абитуриентам так комфортнее и безопаснее. Эти же меры сохранились в этом году, все условия созданы", – добавил он.

Были, конечно, и такие абитуриенты, которые рисковали проносить на испытания мобильные телефоны и шпаргалки. Замеченных со всеми этими атрибутами без лишних слов удаляли из аудиторий. И здесь директор РИКЗ непреклонен.





"Если абитуриенты пытаются таким образом добиться для себя преимуществ, то они входят в противоречие с принципами объективности, справедливости, равных условий. Причем абитуриенты знают о требованиях – что нельзя, а что можно. Поэтому никаких оправданий для нарушителя быть не может", – утверждает Миксюк.





По его словам, есть много стран, где человека, нарушившего требование самостоятельной работы на экзамене, вовсе лишают права на поступление в вуз или продолжение учебы в вузе, если он это сделал, будучи уже студентом.

"Поэтому можно рассуждать так: не мягкие ли меры еще у нас? Отмечу, однако, что с каждым годом таких абитуриентов становится меньше – люди понимают неотвратимость наказания и его последствия", – отмечает директор.





Отменят ли ЦТ?

Новость о том, что министерство образования Беларуси собирается в ближайшем будущем поменять систему выпускных и вступительных испытаний, школьники и их родители слышали не раз. В частности, предлагалось объединить выпускные экзамены и централизованное тестирование. Означает ли это, что от системы ЦТ как таковой откажутся?





"Нет, это совершенно так не значит. Я думаю, что форма вступительного испытания как тестирование сохранится, она себя зарекомендовала положительно и находит поддержку и уважение в обществе".

Юрий Миксюк





Он утверждает, что ЦТ будет "развиваться и оптимизироваться". И хотя еще рано говорить о каких-то деталях, но, вероятно, в Беларуси появится независимая итоговая аттестация за курс общего среднего образования – это общемировая практика.

"Во многих странах аттестация выпускников школ в той или иной форме осуществляется с привлечением независимых комиссий и экзаменационных технологий. И такой подход будет содействовать развитию образования и у нас", – подытожил Юрий Миксюк.



