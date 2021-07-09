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Григорий Азарёнок: «Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство»

09.07.2021 06:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Любая война когда-нибудь заканчивается. Неважно, информационная, холодная, горячая – всегда заканчивается. Наверное, самое большое желание у белорусов сейчас – просто снова жить в согласии в том обществе, в котором мы жили когда-то. Но что будете делать вы, когда не с кем будет бороться?

Григорий Азарёнок: «Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство»

Григорий Азаренок, СТВ:
Я с огромным удовольствием могу снимать и про наше сельское хозяйство, и про наши силовые структуры. Недавно вышел фильм про СОБР. Мне так было приятно с этими ребятами общаться еще почему? Сейчас так много внимания, потому что мы на виду, а эти ребята в масках, со щитами, их имена не знают, но они каждый день действуют, работают, борются, побеждают. И такое к ним уважение огромное. Всегда было, но еще раз подчеркнулось. Я всегда найду себе применение. Это война вдолгую, это надо понимать. Потому что противник-то внешний, противник злой, очень циничный, подлый и, самое главное, не принимающий своих поражений, поэтому придется еще поработать, а дальше… Как кто-то говорил: на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Куда родное государство пошлет, я согласен заниматься с огромным удовольствием.

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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
 
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