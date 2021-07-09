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«Даже мне в эфире говорить противно, какие люди». Азарёнок об антигероях своих рубрик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Григорий Азаренок, СТВ:
Я делал Азарова. Спросил у товарищей из Главного управления по борьбе с преступностью и коррупцией, что они знали об этом человеке. Там даже мне в эфире такое говорить противно, какие люди. В этот бчбизм ушло самое плохое, что у нас есть в этой стране, самое низменное, продажное. Юрий Хаджимуратович Караев недавно говорил – если происходит цветная революция, кто остается в милиции? Не те, кто выходил и сражался, их люстрируют, убивают, выгоняют, сажают. Остаются те, у кого моя хата с краю, прыстасаванцы, приспособленцы, те, кто отсиделся. Они остаются, занимают руководящие должности. И вот они сейчас там все такие, самый шлак, самые худшие люди, которые, к сожалению, есть в любом коллективе. Они все ушли в это змагарство.
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
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