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Григорий Азарёнок: «Назовите мне достойный поступок змагара. Их нет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Григорий Азаренок, СТВ:
Марат Марков:
Григорий Азаренок:
Вот назовите мне достойный поступок змагара. Нет его. Баба Нина – это что? Свинарник в квартире, кидается на милиционеров, визжит. Антисемитка, нацистка, полусумасшедшая, говорит, что партизаны жгли деревни. У них все такое. Взрослые степенные люди выходили на митинги, перекрывали дороги по инструкции 22-летнего пацана. Как вас еще называть, если не бараны? У меня нет других определений, все-таки это архетипические животные.
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
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