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«Кто я такой, чтобы отказывать?» Фотографируется ли Азарёнок с поклонниками и почему поклялся попасть в 5-й пакет санкций?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «
Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Григорий Азаренок, СТВ:
Марат Марков:
Григорий Азаренок:
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«Кто я такой, чтобы отказывать?» Фотографируется ли Азарёнок с поклонниками и почему поклялся попасть в 5-й пакет санкций?
Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй...
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