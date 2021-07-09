Такой существует. Кого из оппозиции уважает Азарёнок?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы « Марков. Ничего личного » на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Я признаюсь, из ваших уст слово змагар звучит достаточно органично. На редкость. В программе – всегда. А есть ли человек в старой или новой оппозиции, которого вы уважаете?

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть один персонаж, который более-менее вызывает у меня не такие однозначно негативные чувства. Он не голубой, и он более-менее талантливый. Это Ян Рудик. Сейчас он администратор литовского Telegram-канала. И вы видите, он ушел из одного, и канал, который он вел, сразу стал вообще ничтожеством. Он, насколько я знаю, был нацболом, веселым парнем.

Марат Марков:

Он у нас работал, правда, ничего выдающегося за ним не запомнилось, откровенно говоря.





Григорий Азаренок:

Может быть, это мое личное впечатление. Но я очень много знаю про этих всех людей. По крайней мере те, кто пришел в 2020 году, те, кто переобулись, это просто такое... Как сейчас Агурбаш в Москве позорится.

Марат Марков:

Немножко стыдно. За нее стыдно.

Григорий Азаренок:

Просто стыд, позор.

Марат Марков:

Если вы поднимитесь к нам на второй этаж, Рудик (еще без усов) есть на общей фотографии.

Григорий Азаренок:

Да. Он любил возить из деревни девочек и рассказывать им, что работает на ОНТ, и так их охмурял.

Марат Марков:

Почему-то он сейчас об этом не рассказывает.





Григорий Азаренок:

А тогда он очень гордился, что работает на ОНТ и охмурял этим самым молодых девушек.

Марат Марков:

К сожалению, очень многим сломали мозг в течение одного года. Очень быстро. У вас есть друзья, которые имеют другое мнение, альтернативное по отношению к вашему?

Григорий Азаренок:

Нет, наверное, ситуация так сложилась. Есть знакомые, которым я пытаюсь что-то объяснять. Это не получается, но у нас знакомство более важно, чем это все, и мы с этой темы сходим. Ну а те, кто друзья, они все на нашей стороне, на правильной.

Читайте также:

Медаль «За отвагу». Азаренок рассказал Маркову про отношение к госнаграде

«Название позаимствовал». Как появилась программа «Орден Иуды» и при чем здесь диплом Азаренка?

Правда ли, что был руководителем ДК? Григорий Азаренок про службу в армии