Азарёнок: Лукашенко сегодня самый сильный политический лидер на континенте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте – такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок в программе « Марков. Ничего личного » на ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Он рассказал, что еще со школьной поры поддерживает главу государства, но за последний год произошли события, которые еще сильнее укрепили его позицию.

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Рассказал Григорий и очень личную историю. Она четвертьвековой давности и произошла на пороге квартиры его родителей, когда сам он еще не родился.

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