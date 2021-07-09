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Азарёнок: Лукашенко сегодня самый сильный политический лидер на континенте

09.07.2021 06:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте – такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: Лукашенко сегодня самый сильный политический лидер на континенте

Он рассказал, что еще со школьной поры поддерживает главу государства, но за последний год произошли события, которые еще сильнее укрепили его позицию.

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Рассказал Григорий и очень личную историю. Она четвертьвековой давности и произошла на пороге квартиры его родителей, когда сам он еще не родился.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте – такое мнение высказал телеведущий, политический...
 
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