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Азарёнок: Лукашенко сегодня самый сильный политический лидер на континенте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте – такое мнение высказал телеведущий, политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок в программе «
Он рассказал, что еще со школьной поры поддерживает главу государства, но за последний год произошли события, которые еще сильнее укрепили его позицию.
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Рассказал Григорий и очень личную историю. Она четвертьвековой давности и произошла на пороге квартиры его родителей, когда сам он еще не родился.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко на сегодня является самым сильным политическим лидером на континенте – такое мнение высказал телеведущий, политический...
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