﻿ «Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

09.07.2021 06:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской программы. Четверг, 8 июля, стал исключительно женским днем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Кто проявил себя лучше всех, расскажет Анастасия Подлипская.

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Для кого-то чемпионат Беларуси – возможность проявить себя, а для тех, кто собирается в Токио, этот старт последний перед отъездом. Багаж у стрелков весьма весомый. Надеемся, что на обратном пути он станет еще тяжелее от медального груза. 

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Анастасия Подлипская, корреспондент:
У белорусов 105 заветных олимпийских квитков. Три принадлежат представителям пулевой стрельбы – Марии Мартыновой, Виктории Чайке и Юрию Щербацевичу, которые в эти дни, несмотря ни на что, выступают на открытом чемпионате Беларуси. Отечественный старт является основополагающим в формировании национальной команды на следующий сезон. 

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Участницы определили самых метких в двух дисциплинах. В упражнении «малокалиберный пистолет среди женщин» вырвалась вперед Надежда Леоновец. Вслед за ней отстрелялась и участница пяти Олимпийских игр Виктория Чайка, которая уже готовится собирать чемодан в Токио. Замкнула тройку победителей юная, но меткая Василиса Наумова. Во втором упражнении – из малокалиберной винтовки – не было равных Марии Мартыновой. 

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Проверка перед Олимпиадой, типа контрольной. Проверить свои силы, уже знать, над чем работать перед стартом основным.

Молодые – сейчас чемпионат, потом небольшой перерыв, а потом в Казань. Юниоры будут готовиться к первым Играм СНГ. Там не больше трех человек на упражнения, у нас сильнейшие поедут. 

«Проверка перед Олимпиадой». Вот что говорит главный тренер сборной на чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе

В заключительный день участвуют только мужчины, которые также разыграют два комплекта наград в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров и из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе. Участники разыграют 10 комплектов наград олимпийской программы. Четверг, 8 июля,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by