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Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хочешь узнать народ, посмотри на захоронения его праотцов. Реконструкция Александро-Невского храма и военного кладбища продолжается в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нерешенные вопросы по восстановлению памятника обсудили 8 июля прямо на месте.
Реконструкцию начали в 2014 году. Сейчас основные работы ведутся снаружи храма. В планах – благоустройство близлежащей территории и могил. По словам сенатора Виктора Лисковича, это кладбище – уникальное место.
Оно построено 150 лет назад для захоронения военных, которые всегда служили примером патриотизма. Также на кладбище нашли покой поэты Янка Купала и Якуб Колас, композитор Соколовский, первый президент Академии наук. Все они заложили фундамент нашей страны.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
И все это придаст достойный историко-культурный облик этому объекту. Он будет притяжением как белорусских туристов, так и зарубежных. Но самое важное – чтобы сюда приходили дети, молодежь. Чтобы они прониклись памятью, заботой о людях, которые здесь покоятся, которые принесли мир и свободу нашей стране.
В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Настоятель храма приглашает минчан отпраздновать эту дату и надеется, что к юбилею будут достигнуты еще большие успехи в реставрации.
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Продолжается с 2014 года. В Минске обсудили реконструкцию Александро-Невского храма и военного кладбища
Новости Беларуси. Хочешь узнать народ, посмотри на захоронения его праотцов. Реконструкция Александро-Невского храма и военного кладбища продолжается в Минске,...
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