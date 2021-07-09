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Упрямый хаски отказался покидать кровать и умилил соцсети
Источник материала: ОНТ
Опытные кинологи советуют не приучать собаку к кровати, но не все хозяева придерживаются этого правила. В Сети появилось видео с хаски, который разыгрывает настоящий концерт непослушания. Видеокадры быстро стали популярными. На историю
В TikTok появилось видео, где хозяйка настойчиво уговаривает питомца спрыгнуть на пол, а тот демонстрирует чудеса упрямства. Пес по кличке Ремус частенько отдыхал на хозяйской кровати и уходить на пол ему явно очень не хочется. А еще это видео нужно смотреть со звуком.
Ролик посмотрели 5,8 млн раз. Интернет-пользователям очень понравился непослушный пес.
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Опытные кинологи советуют не приучать собаку к кровати, но не все хозяева придерживаются этого правила. В Сети появилось видео с хаски, который разыгрывает...
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