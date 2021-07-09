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Упрямый хаски отказался покидать кровать и умилил соцсети

09.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Упрямый хаски отказался покидать кровать и умилил соцсети

Опытные кинологи советуют не приучать собаку к кровати, но не все хозяева придерживаются этого правила. В Сети появилось видео с хаски, который разыгрывает настоящий концерт непослушания. Видеокадры быстро стали популярными. На историю обратил внимание ridus.ru.

В TikTok появилось видео, где хозяйка настойчиво уговаривает питомца спрыгнуть на пол, а тот демонстрирует чудеса упрямства. Пес по кличке Ремус частенько отдыхал на хозяйской кровати и уходить на пол ему явно очень не хочется. А еще это видео нужно смотреть со звуком.

Ролик посмотрели 5,8 млн раз. Интернет-пользователям очень понравился непослушный пес.

«Он такой: "Отстань, кому говорю, что не пойду"», «Ну Ремус же сказал, что не пойдёт! Чего пристали», «Царь, просто царь», – комментировали они под видео. 

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Опытные кинологи советуют не приучать собаку к кровати, но не все хозяева придерживаются этого правила. В Сети появилось видео с хаски, который разыгрывает...
 
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