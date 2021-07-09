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Как справляются с жарой на полях? Рассказываем на примере сельхозпредприятия «Остромечево»
Источник материала: ОНТ
Жарко в эти дни не только в городах, но и в поле. Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых. Первый колос радует. Сельхозпредприятие «Остромечево» – одно из крупнейших в регионе, земли расположены на самом юге страны. Здесь зерно уже созрело, о массовой уборке говорить еще рано, но виды на урожай хорошие.
Метр за метром, не сбавляя темпов, комбайны обжинают первые гектары земли. Чтобы колосья успели просохнуть от утренней росы, на поля техника выходит ближе к обеду. В налитых зёрнах – годовой труд аграриев. На полях «Остромечево» начали с озимого ячменя – культура прихотливая, требует ухода, зато созревает раньше остальных.
Неплохой результат, зерно не придётся досушивать. Что расстраивает, так это полеглые участки – такую картину на полях сотворила непогода. В выходные по югу страны прошли дожди с сильным ветром, прибив колосья к земле. Стебли приходится поднимать – это усложняет уборку, лучше всех с проблемой справляется новый «Полесье». КЗС-1218 – на сегодня самая высокопроизводительная из отечественных машин, ее особенность в качестве уборки.
Озимым ячменём в «Остромечево» занимаются второй год, культура ранняя, – это возможность уже в июле получить зерно и солому для собственного животноводства. Урожайность порадовала, первое поле дало 53 центнера с гектара.
В целом погода благоприятствовала аграриям, снежная зима сберегла посевы, весна дала взойти без особых потерь, немного припекло в июне, когда наливалось зерно, но потом проливные дожди компенсировали недостаток влаги. Главное – убрать зерновые без потерь – всего 340 тысяч гектаров. В этом году в регионе обновили парк техники, в поля выйдут 50 новых зерноуборочных комбайнов.
Теперь в «Остромечево» на подходе пшеница и рапс – понадобится неделя, чтобы культуры окончательно созрели. К массовой уборке хозяйства Брестчины приступят во второй половине июля.
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Жарко в эти дни не только в городах, но и в поле. Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых. Первый колос радует. Сельхозпредприятие «Остромечево» –...
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