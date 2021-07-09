Как справляются с жарой на полях? Рассказываем на примере сельхозпредприятия «Остромечево»

Источник материала: ОНТ

Жарко в эти дни не только в городах, но и в поле. Аграрии Брестской области приступили к уборке зерновых. Первый колос радует. Сельхозпредприятие «Остромечево» – одно из крупнейших в регионе, земли расположены на самом юге страны. Здесь зерно уже созрело, о массовой уборке говорить еще рано, но виды на урожай хорошие.





Метр за метром, не сбавляя темпов, комбайны обжинают первые гектары земли. Чтобы колосья успели просохнуть от утренней росы, на поля техника выходит ближе к обеду. В налитых зёрнах – годовой труд аграриев. На полях «Остромечево» начали с озимого ячменя – культура прихотливая, требует ухода, зато созревает раньше остальных.

Анатолий Машлякевич, ведущий агроном участка сельхозпредприятия «Остромечево»: «Измеряем, влагомер у нас есть, еще по старому дедовскому способу на зуб, но на зуб вряд ли раскусишь, потому что зерно готово к уборке. Оно твёрдое, и влажность у него 14 процентов».

Неплохой результат, зерно не придётся досушивать. Что расстраивает, так это полеглые участки – такую картину на полях сотворила непогода. В выходные по югу страны прошли дожди с сильным ветром, прибив колосья к земле. Стебли приходится поднимать – это усложняет уборку, лучше всех с проблемой справляется новый «Полесье». КЗС-1218 – на сегодня самая высокопроизводительная из отечественных машин, ее особенность в качестве уборки.

Озимым ячменём в «Остромечево» занимаются второй год, культура ранняя, – это возможность уже в июле получить зерно и солому для собственного животноводства. Урожайность порадовала, первое поле дало 53 центнера с гектара.

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»: «Этот год показывает неплохо, перед самой уборочной выпало почти сто миллиметров осадков, пришлось оттянуть, буквально 4-5 дней, вчера намолотили 700 тон, урожайность – больше 50 центнеров. Планируем в пределах 60 получить. Для механизаторов – неплохой заработок, для нас – увидим результат труда на поле».

В целом погода благоприятствовала аграриям, снежная зима сберегла посевы, весна дала взойти без особых потерь, немного припекло в июне, когда наливалось зерно, но потом проливные дожди компенсировали недостаток влаги. Главное – убрать зерновые без потерь – всего 340 тысяч гектаров. В этом году в регионе обновили парк техники, в поля выйдут 50 новых зерноуборочных комбайнов.

Виталий Рудь, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома: «Что поменяли по сравнению с прошлым годом? Уменьшили площадь тритикале, так как она менее урожайная, на данные объёмы увеличили площади пшеницы и ячменя, так как неплохо зарекомендовало себя в прошлом году. Что касается урожайности по области, у на около 50 центнеров с гектара. Лидерами являются хозяйства Ивановского района. Там на круг – порядка 66 центнеров»,

Теперь в «Остромечево» на подходе пшеница и рапс – понадобится неделя, чтобы культуры окончательно созрели. К массовой уборке хозяйства Брестчины приступят во второй половине июля.

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