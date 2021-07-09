Зажигательный танец кота восхитил интернет-пользователей

Источник материала: ОНТ

В соцсетях появилось видео с котом, танец живота которого сразил интернет-пользователей.

На кадрах стройный питомец, пытаясь угнаться за игрушкой, совершает настоящий кошачий танец живота под знаменитую песню Шакиры.

Ролик вызвал восторг и умиление у зрителей. Многие комментаторы признались, что много раз с удовольствием пересматривали видео с танцующим котом.

За короткое время видео набрало почти три миллиона просмотров. Под ним – около тысячи комментариев.

«Это шедевр)))», «Зажигалка!», «Хвостатый в прошлой жизни был танцором», «Сама Шакира хуже танцует», «Ахаха, это я по пятницам после работы», – писали пользователи.

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