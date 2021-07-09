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Зажигательный танец кота восхитил интернет-пользователей
Источник материала: ОНТ
В соцсетях появилось видео с котом, танец живота которого сразил интернет-пользователей.
На кадрах стройный питомец, пытаясь угнаться за игрушкой, совершает настоящий кошачий танец живота под знаменитую песню Шакиры.
Ролик вызвал восторг и умиление у зрителей. Многие комментаторы признались, что много раз с удовольствием пересматривали видео с танцующим котом.
За короткое время видео набрало почти три миллиона просмотров. Под ним – около тысячи комментариев.
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В соцсетях появилось видео с котом, танец живота которого сразил интернет-пользователей. На кадрах стройный питомец, пытаясь угнаться за игрушкой, совершает...
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