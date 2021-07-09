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Как выбрать спелый и сладкий арбуз? Объясняет диетолог

09.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать спелый и сладкий арбуз? Объясняет диетолог

Как выбрать спелый и сладкий арбуз, рассказала диетолог Татьяна Разумовская в интервью РИА «Новости».

Диетолог объяснила, что нужно выбирать мякоть, которая не совсем гладкая, с небольшими неровностями. Блеск мякоти – признак, что арбуз уже начал портиться.

При этом не нужно покупать уже разрезанный арбуз, уточнила специалист. Даже если продавец уверяет, что «разрезала совсем недавно», на соблазн купить кусочек поддаваться не стоит: микроорганизмы на мякоти разрезанного арбуза размножаются очень быстро, поэтому лучше использовать его в качестве образца, а не товара. Кстати, в мякоти не должно быть желтых волокон.

Специалист предупредила, что лучше не покупать арбузы, продающиеся рядом с проезжей частью. 

Фото: pixabay


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Как выбрать спелый и сладкий арбуз, рассказала диетолог Татьяна Разумовская в интервью РИА «Новости». Диетолог объяснила, что нужно выбирать мякоть, которая не...
 
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