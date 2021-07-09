Оршанский инструментальный завод проходит модернизацию

Источник материала: ОНТ

Первый в стране аграрный trade-in, новые производства и сельскохозяйственные комплексы. Орша в начале 2019 года получила серьёзные преференции. Что сделано, а что еще предстоит – сегодня здесь подвели промежуточные итоги реализации программы развития региона.





Пригоняешь старенький трактор, новый забираешь прямо с конвейера. Первый в стране трейд-ин для сельскохозяйственных машин открыли в Орше. Здесь заработал сервисный центр МТЗ, который и предложил эту услугу аграриям. Всё как с легковыми машинами, только сдают и приобретают тракторы.

Александр Барковский, начальник сервисного центра Оршанского инструментального завода холдинга «МТЗ-холдинг»: «Они могут приобрести трактор новый в зачёт того, что нам сдают, по системе трейд-ин мы принимаем его в зачёт, они сумма эта входит стоимость нового трактора и вычитается, они доплачивают и работают на новой технике, а эта техника идёт на вторичный рынок».

Сервисный центр создали на базе Оршанского инструментального завода, он сейчас под крылом МТЗ переживает второе рождение. Чтобы огромные площади не простаивали, и было решено открыть новый сервис, который уже взял на обслуживание 190 тракторов и будет помогать с ремонтом техники предприятиям Витебской и Могилёвской областей. Впереди реализация еще одного проекта цеха по изготовлению металлорежущего инструмента.

На инструментальном заводе уже модернизировали два цеха. Как было и как будет, видно на участке по производству гидроподъемников. Здесь новейшее оборудование, работают на них и женщины. Наталья Козловская еще недавно была проводницей. Когда пандемия остановила международное сообщение, женщина кардинально сменила профессию, с обучением на заводе помогли.

Наталья Козловская, оператор станков ЧПУ Оршанского инструментального завода: «Предложили, а почему бы и нет, я поменяла сферу деятельности, у меня маленький ребенок, и был разъездной характер работы, и в связи с этим пришлось искать что-то подходящее, чтобы быть дома».

16 инвестиционных проектов в регионе реализуются и в сельском хозяйстве. Здесь построят пять современных молочно-товарных комплексов. В деревне Чурилово первые 150 коров осваиваются на новом месте, всего поголовье две тысячи. Но быстро такое количество животных найти крайне сложно, потому на заполнение комплекса уйдёт не один месяц.

Сергей Карпеченко, заместитель генерального директора Оршанского мясоконсервного комбината: «Есть вопросы по комплектации, скот будет завозиться с Витебской области, прорабатывали и закупку по другим областям, может, будет рассматриваться вопрос закупки скота из других стран».

С момента подписания Указа Президента, благодаря которому Оршанский регион стал этаким полигоном по экономическим инновациям, прошло уже больше двух лет. Несмотря на льготы для бизнеса, районный бюджет не потерял, а добавил около 8 млн рублей. Здесь доля малого и среднего бизнеса уже почти 34%.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Если в 18-м году доля района в общем промышленном производстве была 4,6% то сегодня – 5,7%, вклад увеличился, сельское хозяйство то же самое».

В Орше сегодня подводили промежуточные итоги реализации программы на выездном заседании Президиума Совмина. Звучала и критика, отстают в реализации сразу несколько крупных инвестпроектов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Эффект от реализации есть, 82% из тех мероприятий, которые должны были быть выполнены, они выполнены, оставшиеся 18%. Есть отставания, в основном это промышленность и сельское хозяйство».

Сейчас анализируют те инновации, которые применялись в Орше, есть и предложения: например, льготный период для бизнеса вводить не на 5 лет, а хотя бы на 7. Положительный и опыт активного включения местных властей в решение судьбы заброшенных объектов. Почти из 700 неиспользуемых зданий в Оршанском районе определились с будущим более 500 строений, одни снесли, другие передали за одну базовую. Практический опыт Орши будут внедрять в другие регионы с населением свыше 80 тысяч.

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