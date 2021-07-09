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Оршанский инструментальный завод проходит модернизацию
Источник материала: ОНТ
Первый в стране аграрный trade-in, новые производства и сельскохозяйственные комплексы. Орша в начале 2019 года получила серьёзные преференции. Что сделано, а что еще предстоит – сегодня здесь подвели промежуточные итоги реализации программы развития региона.
Пригоняешь старенький трактор, новый забираешь прямо с конвейера. Первый в стране трейд-ин для сельскохозяйственных машин открыли в Орше. Здесь заработал сервисный центр МТЗ, который и предложил эту услугу аграриям. Всё как с легковыми машинами, только сдают и приобретают тракторы.
Сервисный центр создали на базе Оршанского инструментального завода, он сейчас под крылом МТЗ переживает второе рождение. Чтобы огромные площади не простаивали, и было решено открыть новый сервис, который уже взял на обслуживание 190 тракторов и будет помогать с ремонтом техники предприятиям Витебской и Могилёвской областей. Впереди реализация еще одного проекта цеха по изготовлению металлорежущего инструмента.
На инструментальном заводе уже модернизировали два цеха. Как было и как будет, видно на участке по производству гидроподъемников. Здесь новейшее оборудование, работают на них и женщины. Наталья Козловская еще недавно была проводницей. Когда пандемия остановила международное сообщение, женщина кардинально сменила профессию, с обучением на заводе помогли.
16 инвестиционных проектов в регионе реализуются и в сельском хозяйстве. Здесь построят пять современных молочно-товарных комплексов. В деревне Чурилово первые 150 коров осваиваются на новом месте, всего поголовье две тысячи. Но быстро такое количество животных найти крайне сложно, потому на заполнение комплекса уйдёт не один месяц.
С момента подписания Указа Президента, благодаря которому Оршанский регион стал этаким полигоном по экономическим инновациям, прошло уже больше двух лет. Несмотря на льготы для бизнеса, районный бюджет не потерял, а добавил около 8 млн рублей. Здесь доля малого и среднего бизнеса уже почти 34%.
В Орше сегодня подводили промежуточные итоги реализации программы на выездном заседании Президиума Совмина. Звучала и критика, отстают в реализации сразу несколько крупных инвестпроектов.
Сейчас анализируют те инновации, которые применялись в Орше, есть и предложения: например, льготный период для бизнеса вводить не на 5 лет, а хотя бы на 7. Положительный и опыт активного включения местных властей в решение судьбы заброшенных объектов. Почти из 700 неиспользуемых зданий в Оршанском районе определились с будущим более 500 строений, одни снесли, другие передали за одну базовую. Практический опыт Орши будут внедрять в другие регионы с населением свыше 80 тысяч.
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Первый в стране аграрный trade-in, новые производства и сельскохозяйственные комплексы. Орша в начале 2019 года получила серьёзные преференции. Что сделано, а что еще...
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