В Швеции разбился самолет, на борту которого были 9 человек – СМИ

Источник материала: ОНТ

Самолет разбился в Швеции, на его борту летели девять человек. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщение местных властей.

Инцидент случился недалеко от аэропорта шведского города Эребру, воздушное судно разбилось сразу после взлета.

После катастрофы на месте крушения возник пожар. По данным пресс-службы шведской полиции, передает Expressen , не обошлось без жертв. Канал TV4 сообщает о госпитализации двух человек.

Фото: pixabay

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