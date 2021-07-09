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В Швеции разбился самолет, на борту которого были 9 человек – СМИ

09.07.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Швеции разбился самолет, на борту которого были 9 человек – СМИ

Самолет разбился в Швеции, на его борту летели девять человек. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщение местных властей.

Инцидент случился недалеко от аэропорта шведского города Эребру, воздушное судно разбилось сразу после взлета. 

После катастрофы на месте крушения возник пожар. По данным пресс-службы шведской полиции, передает Expressen, не обошлось без жертв. Канал TV4 сообщает о госпитализации двух человек.

Фото: pixabay

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Самолет разбился в Швеции, на его борту летели девять человек. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщение местных властей. Инцидент случился недалеко от аэропорта...
 
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