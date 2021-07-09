Азаренок о змагарах: Они в свою поганую «черную книгу» скоро все 97% населения втянут

Источник материала: ОНТ

Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ порассуждал на тему того, какие люди идут в протестное движение, а какие все чаще становятся сторонниками действующей власти.

Григорий Азаренок: «В бчбизм ушло самое плохое, что у нас есть в этой стране, самое низменное, продажное. Вот Юрий Хаджимуратович Караев недавно говорил: если происходит цветная революция, кто остается в милиции? Не те, кто выходили и сражались, их люстрируют, убивают, выгоняют, сажают. Остаются те, кто "моя хата с краю", пристасованцы, приспособленцы – те, кто отсиделись. Они остаются и занимают руководящие должности. И вот они сейчас там все такие, самый шлак, самые худшие люди, которые, к сожалению, есть в любом коллективе. И они все ушли вот в это змагарство».

Журналист попытался объяснить, почему со временем у действующей власти становится все больше активных сторонников.

Григорий Азаренок: «Они совершили одну ключевую ошибку. Они начали вот этот накат на людей. Расчет был: две недели, и мы со всеми разберемся. Самые активные проявились, кто стоял рядом с Президентом, костяк журналистов, силовиков, всех, проявился в сентябре и октябре. А сейчас они в это втягивают дальше учителей, врачей. Посмотрите, кого они в эти карательные книги укладывают? Инструктор ЖКХ, тех, кто просто на работу вышел! Скоро большинство населения, все 97% будут в этой поганой книге. И тогда уже все. Почему они так делают? У них был расчет на две недели. У них же даже к студенческим стачкам все было плохо подготовлено! Думали – до сентября все.



Если взять всех, кто проявился, поднялся, первые, кто приходит на ум, – стоматолог, блогер, музыканты, певцы. Это были самые простые люди. Конечно, ровняясь на нашего Президента, потому что переломный момент, все согласятся, – это речь 16 августа. Это тот митинг, та речь, когда стало ясно – мы выстояли и мы победили».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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