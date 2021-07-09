Хотите избавиться от жира на животе? Врач объяснила, как не навредить при этом здоровью

Источник материала: ОНТ

Лишний вес плохо влияет на здоровье человека, уверена главный врач СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Ольга Дедкова. Об этом она сообщила в интервью РИА «Новости» и дала несколько советов по похудению.

Врач отметила, что тип ожирения, при котором жир откладывается в области живота, является более опасным, чем жир на бедрах.

Дедкова сразу отмела надежды в решении этого вопроса на липосакцию: по ее словам, операция уберет только подкожный жир, а тот, что окружает внутренние органы, останется. Чтобы помочь организму, нужно быть физически активным. Врач отметила, что составление диеты нужно поручить специалисту.

Жир в области живота бесполезно пытаться убрать, качая пресс, добавила специалист. Для этого необходимы нагрузки малой интенсивности: надо заняться ходьбой, катанием на велосипеде, плаванием. Она предупредила, что эффект от таких занятий появится не сразу, а примерно через пару месяцев.

Фото: pixabay

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