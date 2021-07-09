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Азаренок – о медали «За отвагу»: я был в шоке, это настолько огромная честь!
Источник материала: ОНТ
Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал вручение ему Президентом Беларуси Александром Лукашенко медали «За отвагу».
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал вручение ему Президентом Беларуси Александром Лукашенко медали...
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