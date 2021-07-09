Азаренок – о медали «За отвагу»: я был в шоке, это настолько огромная честь!

Источник материала: ОНТ

Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ прокомментировал вручение ему Президентом Беларуси Александром Лукашенко медали «За отвагу».

Григорий Азаренок: «Я узнал об этом до того, как опубликовал Telegram-канал "Пул Первого". Мне позвонил Вадим Францевич Гигин, ему как-то уже было это известно, и он меня начал поздравлять. Причем в таких выражениях, что это впервые. А я не понимаю, с чем. Это случилось где-то за 20 минут до публикации в Telegram-канале. Не понимаю, с чем, что такое, что случилось. И потом я узнаю. Я тогда действительно был в шоке. Я позвонил отцу, и он был в шоке. Это настолько огромная честь, это настолько обязывает уже в дальнейшем соответствовать и понимать, что это значит, потому что это главная солдатская медаль, которой гордились больше, чем орденами. Это ответственность огромная. Если даже отстраниться, на такие решения способен только наш Президент, потому что настолько высоко оценить то, что ты делаешь. Я даже стесняюсь, не знаю, как подобрать слова признательности, уважения, благодарности, восхищения. Не только за этот поступок, а в принципе за то, какое отношение к своим людям. Это очень дорогого стоит».