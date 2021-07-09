Григорий Азаренок: поклялся, что буду в пятом пакете санкций, что-нибудь сделаю про этих европейцев обалдевших!

Источник материала: ОНТ

Журналист Григорий Азаренок в эфире «Марков. Ничего личного» на ОНТ признался, что не боится обнаружить свое имя в пятом пакете санкций в отношении Беларуси. Также гость программы вспомнил, когда ему все-таки приходилось испытывать страх – во время присутствия на акциях протеста в Минске.

Григорий Азаренок: «Я очень расстроился, когда вышел четвертый пакет санкций. Ожидал увидеть там свою фамилию и не увидел. Я после этого поклялся, что в пятом я буду. И это обязательно. Уже такое что-нибудь сделаю про этих европейцев обалдевших, что вот в пятый мне надо попасть!»

Журналист также признался, что ему было страшно выходить на протестные акции.

Григорий Азаренок: «А что геройствовать? 9 числа, когда я приехал, здесь были вы и руководители других телеканалов. И видели состояние, в котором приехала моя съемочная группа. Было страшно. Нечего тут геройствовать и говорить, что ничего не страшно. Когда подбегают отдубашенные, пьяные и говорят "пошли в драку", когда вокруг вот эта вся вакханалия, когда в милиционеров летят фейерверки. И в один момент, самое было жуткое, знаменитая история, ОМОН изначально же не предполагал, что будет такое. Он не так экипирован был. То есть они были в обычных своих майках, куртках и так далее. Уже потом, я знаю, командир ОМОНа дал приказ передислоцироваться, переодеться, щиты уже и так далее. И держать участок оставалось несколько цепочек. И этих огромная толпа. Я звонил, был на связи с руководителем, я звонил и говорил: все, их больше, их ничто уже не сдержит. Потом увидел толпу, бегущую со стороны Немиги, а там шла цепочка внутренних войск. И они так их погнали! Они были экипированы уже нормально, делали свою работу качественно. Я сам от них убегал очень серьезно, потому что ребята работали. Но я был очень рад их увидеть. А там уже бойцы ОМОНа тоже подтянулись и разгромили вот эту всю попытку блицкрига».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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