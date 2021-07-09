Григорий Азаренок объяснил, почему называет протестующих шакалами, крысами и баранами

Источник материала: ОНТ

Взрослые люди, которые выходят на улицы и перекрывают дороги по указке 22-летнего молодого человека, напоминают баранов, а некоторые их поступки заслуживают сравнений с крысиными повадками. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок: «Я никогда не ставлю задачу "вот, сейчас мне надо дегуманизировать, потому что это тонкий прием, который будет работать". Можете заметить, я здесь в курилке хожу, курю, думаю, ищу руководящую какую-то метафору. Но у меня это всегда нахлынет. Вот назовите мне достойный поступок змагара? Нет его. Баба Нина – это что? Свинарник этот в квартире, кидается на милиционеров, визжит. Антисемитка, нацистка, полусумасшедшая. Говорит, что партизаны жгли деревни. Короче, у них все такое. Взрослые, степенные люди выходили на митинги, перекрывали дороги по инструкции 22-летнего пацана! Это как вас еще называть, если не бараны? У меня нет других определений, все-таки архитипические животные».