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Григорий Азаренок объяснил, почему называет протестующих шакалами, крысами и баранами
Источник материала: ОНТ
Взрослые люди, которые выходят на улицы и перекрывают дороги по указке 22-летнего молодого человека, напоминают баранов, а некоторые их поступки заслуживают сравнений с крысиными повадками. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист Григорий Азаренок.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Взрослые люди, которые выходят на улицы и перекрывают дороги по указке 22-летнего молодого человека, напоминают баранов, а некоторые их поступки заслуживают...
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