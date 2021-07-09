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Лукашенко: Война не начнется с агрессии извне. Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей
Источник материала: ОНТ
Сегодня во Дворце Независимости чествовали выпускников высших военных учебных заведений и высший офицерский состав. Президент вручил генеральские погоны и благодарности, обозначив эту встречу как событие государственной важности. И хотя Беларусь всегда готовила профессионалов, способных защитить мирное население и интересы страны, но сейчас их работа стала еще заметнее.
Факультет Генерального штаба – это высшая ступень военного образования. Сюда и отбор соответствующий: чтобы стать его студентом, необходима выслуга не меньше пяти лет, образцовая характеристика и должность не ниже заместителя командира дивизиона. Кирилл Новопольцев в 36 лет – командир группы таких дивизионов в войсках ПВО. И говоря об учёбе, подполковник искренне радуется. Но не тому, как преуспел, а тому, с кем его свела студенческая скамья.
Генштаб выпускает 140 специалистов каждый год. Есть первая ступень – оперативно-тактическая и вторая – оперативно-стратегическая. Иначе говоря, это уже готовые командиры частей. Но во Дворце – не только они: здесь и пограничники, и спасатели, выпускники Академии МВД, офицеры спецслужб. Направления разные, но задачи схожие. К тому же все они, пришедшие сюда сегодня, без преувеличения лучшие из лучших.
Отличники в учёбе для этих выпускников не всё равно, что в гражданских вузах – здесь те, кто готов защищать и даже жертвовать собой, если придётся. Не только свою семью, близких, родных людей. А всю страну и всех её граждан вне зависимости, знакомы они или нет. Поэтому их успехи – это и для нас с вами тоже повод для гордости.
В зале Госнаград, где проходит церемония, сегодня нет удобных кресел. Все офицеры стоя встречают Главнокомандующего. И, кажется, даже позволь это протокол, в такой торжественный момент они и сами предпочтут удобству выправку.
Со знанием дела они слушают слова Президента об обострении геополитической напряжённости с НАТО, о попытках коллективного Запада навязать внешнее управление нашей суверенной стране, о способности Беларуси им противостоять и нанести противнику по меньшей мере неприемлемый ущерб. Ведь это их работа. Впрочем, Александр Лукашенко напомнит: если будет возможность выбирать, Беларусь всегда за диалог.
И сам факт того, как быстро всё меняется, говорит о важности непрерывного обучения. Так ведь во всём: будь то гражданский или военный, офицер в брюках или в юбке. Правда, дам в погонах сегодня немного. Может быть от того, что им чуточку сложнее совмещать службу и быт.
Вот откуда взялось – один в поле не воин? За каждым достижением – коллективный труд. Вот и Президент напомнит: Родину защищать ведь не профессия, скорее уж миссия.
В рядах генералов пополнение – сразу трое! Впрочем, это тот самый случай, когда оценивают качество. Оно ведь понятно, что о звезде генерала мечтает если не всякий солдат, то уж точно каждый, кто преуспевает в службе.
Поднимая за офицеров традиционный бокал, такого же надёжного тыла им сегодня пожелал и Президент. Под стать опоре, на которую можно положиться. Это проверено временем.
Теория для сегодняшних выпускников закончилась, кто-то теперь отправится на новое место службы, кто-то продолжит на прежнем, но наверняка с большим усердием. Они ведь уже стали лучшими, а значит, точно способны на большее.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня во Дворце Независимости чествовали выпускников высших военных учебных заведений и высший офицерский состав. Президент вручил генеральские погоны и...
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