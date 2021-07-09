Лукашенко: Война не начнется с агрессии извне. Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей

Источник материала: ОНТ

Сегодня во Дворце Независимости чествовали выпускников высших военных учебных заведений и высший офицерский состав. Президент вручил генеральские погоны и благодарности, обозначив эту встречу как событие государственной важности. И хотя Беларусь всегда готовила профессионалов, способных защитить мирное население и интересы страны, но сейчас их работа стала еще заметнее.





Факультет Генерального штаба – это высшая ступень военного образования. Сюда и отбор соответствующий: чтобы стать его студентом, необходима выслуга не меньше пяти лет, образцовая характеристика и должность не ниже заместителя командира дивизиона. Кирилл Новопольцев в 36 лет – командир группы таких дивизионов в войсках ПВО. И говоря об учёбе, подполковник искренне радуется. Но не тому, как преуспел, а тому, с кем его свела студенческая скамья.

Кирилл Новопольцев, командир группы дивизионов ПВО Вооружённых Сил Беларуси: «Золотую медаль, конечно, никто просто так не дает. Но все эти люди, с которыми я отучился, легко представят мне плечо, а значит, нам проще будет оборонять страну».

Генштаб выпускает 140 специалистов каждый год. Есть первая ступень – оперативно-тактическая и вторая – оперативно-стратегическая. Иначе говоря, это уже готовые командиры частей. Но во Дворце – не только они: здесь и пограничники, и спасатели, выпускники Академии МВД, офицеры спецслужб. Направления разные, но задачи схожие. К тому же все они, пришедшие сюда сегодня, без преувеличения лучшие из лучших.

Отличники в учёбе для этих выпускников не всё равно, что в гражданских вузах – здесь те, кто готов защищать и даже жертвовать собой, если придётся. Не только свою семью, близких, родных людей. А всю страну и всех её граждан вне зависимости, знакомы они или нет. Поэтому их успехи – это и для нас с вами тоже повод для гордости.

В зале Госнаград, где проходит церемония, сегодня нет удобных кресел. Все офицеры стоя встречают Главнокомандующего. И, кажется, даже позволь это протокол, в такой торжественный момент они и сами предпочтут удобству выправку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нашу встречу я отношу к событию государственной важности, потому что офицерский корпус – это опора государства и, прежде всего, безопасности государства. К офицерам всегда предъявляются высокие требования. А в современных условиях особое значение приобретают верность долгу, интеллект, профессиональные знания. Поэтому я вижу в вас и офицеров-патриотов, людей чести и долга, и высококлассных специалистов, командиров и начальников, способных противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси».

Со знанием дела они слушают слова Президента об обострении геополитической напряжённости с НАТО, о попытках коллективного Запада навязать внешнее управление нашей суверенной стране, о способности Беларуси им противостоять и нанести противнику по меньшей мере неприемлемый ущерб. Ведь это их работа. Впрочем, Александр Лукашенко напомнит: если будет возможность выбирать, Беларусь всегда за диалог.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе. Разумеется, ее главная ценность – это люди, вы – офицеры, генералы, солдаты, для которых защита родного дома, Беларуси является и профессией, и смыслом жизни. Не знаю, говорили вам в Академии или нет, что теоретически мы готовимся к войне не так, как это было прежде. Она начнется изнутри, с разрушения умов наших людей. Начнется с того, чтобы посеять хаос в нашей стране и уже потом, если потребуется, ввести сюда иностранные войска. В этом суть нашей Концепции национальной безопасности».

И сам факт того, как быстро всё меняется, говорит о важности непрерывного обучения. Так ведь во всём: будь то гражданский или военный, офицер в брюках или в юбке. Правда, дам в погонах сегодня немного. Может быть от того, что им чуточку сложнее совмещать службу и быт.

Ольга Соколовская, заместитель начальника отдела управления профилактики МВД Беларуси: «Я окончила магистратуру МВД. Чувства переполняют, потому что это такое важное, знаковое событие. Мне бы хотелось поблагодарить, в первую очередь, свою маму, которая помогает мне и с домашними вопросами, помогает воспитывать ребёнка, и, конечно же, огромное спасибо моим коллегам, которые помогали мне в работе, пока я училась».

Вот откуда взялось – один в поле не воин? За каждым достижением – коллективный труд. Вот и Президент напомнит: Родину защищать ведь не профессия, скорее уж миссия.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы, офицеры, избрав путь служения нашему Отечеству, взяли на себя огромную ответственность. В вашем лице я хотел бы приветствовать всех, кто в своей жизни избрал эту нелегкую, но благородную военную стезю. Сегодня мы также вручаем генеральские погоны. В Беларуси генеральских должностей совсем немного, и получение такого звания является наивысшим достижением в службе военного человека, а также величайшей гордостью. Уважаемые генералы, я хотел бы, чтобы вы гордились этим званием и с честью его носили».

В рядах генералов пополнение – сразу трое! Впрочем, это тот самый случай, когда оценивают качество. Оно ведь понятно, что о звезде генерала мечтает если не всякий солдат, то уж точно каждый, кто преуспевает в службе.

Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета по Гомельской области: «Это очень сложное ощущение, я шёл к этому званию 28 лет, начинал с рядового, поэтому сложно передать всю гамму эмоций. Конечно, это вклад семьи и прежде всего жены. Выходила она за старшего лейтенанта, перенесла все тяготы и лишения, переезжали мы в разные города, дети росли, практически меня не видели, всё было отдано в основном службе. Без поддержки семьи, конечно, было бы гораздо сложнее, вероятнее всего, ничего бы не получилось».

Поднимая за офицеров традиционный бокал, такого же надёжного тыла им сегодня пожелал и Президент. Под стать опоре, на которую можно положиться. Это проверено временем.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В прошлый год военные так высоко подняли планку, удерживать будет непросто, но деваться нам некуда. За ваше будущее, за нашу Беларусь!»

Павел Кособуцкий, заместитель командира отдельной бригады специального назначения: «Даю пример, что лучше можно, а хуже нельзя. По-другому сказать не могу. Если у меня получилось в этом возрасте, надеюсь, что мой сын в более раннем возрасте посетит этот зал, увидит Президента, получит эту благодарность... Очень рад тому, что в данный момент нахожусь здесь в первый раз. Надеюсь, не в последний».

Теория для сегодняшних выпускников закончилась, кто-то теперь отправится на новое место службы, кто-то продолжит на прежнем, но наверняка с большим усердием. Они ведь уже стали лучшими, а значит, точно способны на большее.

Фото: БЕЛТА

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