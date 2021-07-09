Азаренок: Лукашенко – самый сильный политический лидер на европейском континенте

Источник материала: ОНТ

Журналист Григорий Азаренок в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему он не жалеет похвальных слов в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Григорий Азаренок: «Что касается моего восприятия Президента Лукашенко, я, наверное, часто это говорю в программах, меня за это критикуют. Потому что я не стесняюсь в выражениях, но уже благожелательных по отношению к нему. И я объясню почему. Я вижу, что на сегодняшний день это самый сильный политический лидер на европейском континенте. Я плохо знаю личность Си Цзиньпина, допустим. Может, я не могу об этом судить или о каких-то других сильных лидерах. Но я всегда это знал, и даже в самом детстве, со школы, за Батьку на уроках истории спорил. Но для меня момент ковида был определяющим. Потому что я видел, какой страшный мировой накал. Сильнее, чем сейчас политический. Страшный мировой накал. Там от порноактеров до президентов, все склонились. Все поклонились этому маразму, этим локдаунам, закрытиям. Только один президент сказал, что "я свой народ, здоровье своего народа и свою экономику гробить ради ваших внутриэлитных игр, которые вы устроили, передел человечества, не буду". Это первое. И второй был момент – храмы на Пасху. Даже в России, даже на Афоне, оплоте православия, их закрыли. Беларусь была единственным островом, где люди могли на Пасху пойти в храмы и достойно отметить этот праздник. Это исторические поступки, значение которых видно. Это как стояние при Фермопилах, если исторически брать. 300 человек, 300 спартанцев выдерживают огромный натиск Персидской империи, и Греция потом, впоследствии, побеждает в этой войне. Это поступки, которые, грубо говоря, достойны "Одиссеи", "Илиады", "Тихого Дона", и такие личности достойны таких произведений – масштабных, эпических, сильных».